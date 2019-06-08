رياضة | ميرور: هل يستحق محمد صلاح راتبه الضخم في ليفربول؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميرور: هل يستحق محمد صلاح راتبه الضخم في ليفربول؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية أعلى 5 لاعبين أجرًا في الدوري الإنجليزي خلال الموسم المنقضي.

وحل اسم محمد صلاح نجم ليفربول الإنليجيز بصفته اللاعب الأعلى أجرًا في إذ يتقاضى 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

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وردت الصحيفة على سؤال هل يستحق محمد صلاح راتبه العالي: "نعم فمهاجم ليفربول يتقاضى أقل كثيرًا من نجم مانشستر سيتي كيفين دي بروين (350 ألف إسترليني أسبوعيًا)، ولكن أهميته لليفربول بنفس أهمية البلجيكي للسيتي".

وأوضحت الصحيفة أن هناك لاعبين لا يستحقان أن يكونا الأعلى أجرًا في فرقهما وهما مسعود أوزيل في أرسنال وأليكسيس سانشيز في مانشستر يونايتد.