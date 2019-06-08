رياضة | المهددون بالرحيل عن الزمالك (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المهددون بالرحيل عن الزمالك (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعاني بعض لاعبي الزمالك من التجاهل والتجميد في الموسم الجاري رغم دورهم البارز مع الفارس الأبيض في الموسم الماضي وهؤلاء اللاعبون ينتظرون فتح سوق الانتقالات الصيفية للحصول على فرصة خارج أسوار الزمالك

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في التقرير التالي أبرز 5 لاعبين على أعتاب الرحيل من الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة:-

أحمد مدبولي

بات أحمد مدبولي صانع ألعاب الزمالك أحد أقوى المرشحين للرحيل عن الزمالك في الانتقالات الصيفية القادمة، بعدما عاني من التجميد خلال فترة ولاية السويسري كريستيان جروس للزمالك، بجانب عدم حصوله على فرصة حتى الآن مع خالد جلال المدير الفني الجديد للفارس الابيض.

أحمد مدبولي لم يظهر بقميص الزمالك في اي مباراة رسمية حتى الآن، على الرغم من أنه كان أحد العناصر الأساسية بالفريق في الموسم الماضي وشارك في 28 مباراة، وساهم بشكل كبير في حصد الفارس الأبيض للقب كأس مصر في العام الماضي.

محمود عبد المنعم كهربا

وصلت العلاقة بين محمود عبدالمنعم كهربا وجماهير الزمالك إلى طريق مسدود بعد الهجوم الشرس التي تعرض لها اللاعب في الفترة الماضية وتحديدا عقب مباراة الإنتاج الحربي وحرس الحدود واتهامه من قبل البعض بالتخاذل والأنايية وعدم التعاون مع زملائه في الملعب.

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"كهربا" لم يتم تفعيل عقده الجديد مع الزمالك حتى الآن وتلقى أكثر من عرض مغري في الفترة الماضية، ويميل إلى خوض تجربة احتراف مرة أخرى وخاصة وأن اتحاد جدة السعودي أبدى رغبته في الحصول على خدمات اللاعب مرة أخرى بداية من الموسم المقبل.

محمد عنتر

لا يختلف حال محمد عنتر عن حال زميله أحمد مدبولي، في ظل التجاهل الذي يواجه اللاعب في الموسم الجاري على الرغم من أنه كان من أبرز عناصر الفريق في الموسم الماضي وساهم بشكل كبيرة وفعال في حصد لقب كأس مصر بفضل تمريراته الساحرة، محمد عنتر خرج من حسابات المدير الفني السابق للزمالك في الفترة الماضية ومازال موقفه غير معلوم تحت قيادة خالد جلال الذي استبعده من قائمة الفارس الأبيض في أول مباراة للمدير الفني الجديد لأبناء ميت عقبة.

بهاء مجدي

يترقب بهاء مجدي ظهير أيسر الزمالك موسم الانتقالات الصيفية بفارغ الصبر للحصول على عرض للرحيل عن الفارس الأبيض في ظل استبعاده الدائم من المباريات والاعتماد على اللاعب عبدالله جمعة، بهاء مجدي كان من أبرز مدافعي مصر في الموسم الماضي مع الإسماعيلي ولكنه فقد لمعانه وبريقه منذ أن انضم للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولم ينجح في تقديم أوراق اعتماده لجماهير الأبيض خلال الدقائق القليلة التي شارك فيها اللاعب بالموسم الجاري.

حميد أحداد

تسيطر حالة من الغموض على مصير الدولي المغربي حميد أحداد مع الزمالك في الفترة القادمة في ظل مشاركة اللاعب على فترات متفاوته مع الفريق في المباريات وابتعاده عن التشكيلة الأساسية للزمالك في الموسم الجاري لعدم قناعة الجهاز الفني بإمكانيات اللاعب، وترتفع أسهم رحيل حميد أحداد في ظل سعي إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور في التعاقد مع لاعب أول لاعبين أجانب من بينهم مهاجم سوبر مما يؤزم موقف النجم المغربي في صفوف الفارس الأبيض بالموسم المقبل.