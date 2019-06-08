رياضة | ساديو ماني: أنا ذاهب إلى الحرب مع يورجن كلوب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساديو ماني: أنا ذاهب إلى الحرب مع يورجن كلوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني يمتلك صفات مميزة داخل الملعب وخارجه.

وقال ساديو ماني لصحيفة "ميرور" البريطانية: "كلوب مدرب رائع كما أن لديه الكثير من الصفات المميزة، لكن ما أثار دهشتي هو أنه لطيف بعيدًا عن كرة القدم فهو إنساني إلى أقصى درجة ومن الصعب العثور على شخص مثله".

وأضاف ساديو ماني: " كلوب مدرب يحب لاعبيه ويقف بجوارهم، ولكن في نفس الوقت يمنحهم مسؤوليات، ولذلك نحن مستعدون لفعل أي شيء من أجله".

وتابع ساديو ماني: "نقدم لكلوب كل شيء على أرض الملعب، سواء كان ذلك في التدريب أو خلال المباريات.. إنه مدير فني يرغبك في الذهاب إلى الحرب".