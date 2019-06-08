رياضة | نجم فرنسا الهدف الأول لـ"زيدان" في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم فرنسا الهدف الأول لـ"زيدان" في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حول زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني أنظاره نحو بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد التعاقد مع إدين هازاد من تشيلسي الإنجليزي.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن بوجبا نجم منتخب فرنسا هو الهدف الأول الآن في الميركاتو الصيفي للفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد.

وأشارت إلى أن قيمة رحيل بوجبا عن "أولد ترافورد" قد تصل إلى 130 مليون إسترليني، ولكن مسؤولي ريال مدريد يخططون لإغراء أولي جونار سولسكاير، مدرب الشياطين الحمر، بإدخال الويلزي جاريث بيل في الصفقة.