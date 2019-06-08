رياضة | مصارعة.. أندرتيكر يقهر جولدبيرج.. وأورتن "يفرم" تريبل إتش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصارعة.. أندرتيكر يقهر جولدبيرج.. وأورتن "يفرم" تريبل إتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز المصارع أندرتيكر على جولدبيرج في أقوى عروض (WWE) على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة ونجح (كوفي كينجستون) في الحفاظ على لقب بطولة WWE.

وفي الحدث الكبير "سوبر شوداون" فاز راندي أورتن على تريبل إتش، فيما تغلب النجم (سيث رولينز) على (بارون كوربن)، لينجح في الحفاظ على لقب بطولة اليونيفرسال.

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كما حقق (فين بالور) لقب إنتركونتيننتال، فيما تغلب (شين مكمان) على (رومان رينز)، في عرض شهد تفاعلا كبيرا من الجمهور.