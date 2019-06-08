رياضة | كيف يخطط زيدان لميركاتو ريال مدريد.. 4 صفقات بعد هازارد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف يخطط زيدان لميركاتو ريال مدريد.. 4 صفقات بعد هازارد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي كصفقة خامسة في حساباته خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يركز اهتماماته على ضم بول بوجبا من مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد التعاقد مع إدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي.

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وأوضحت الصحيفة أن زيدان وضع التعاقد مع نيمار داسيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في المقام الثالث بعد هازارد وبول بوجبا ثم كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان ويأتي من خلف كل هؤلاء محمد صلاح نجم ليفربول أو زميله ساديو ماني.