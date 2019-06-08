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رياضة | 5 أسماء سر تراجع محمد صلاح في حسابات ريال مدريد

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ابتعد محمد صلاح نجم نادي الإنجليزي بشكل مؤقت عن حسابات الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يركز اهتماماته على ضم بول بوجبا من مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد التعاقد مع إدين هازارد نجم الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة أن زيدان وضع التعاقد مع داسيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في المقام الثالث بعد هازارد وبول بوجبا ثم كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان ويأتي من خلف كل هؤلاء محمد صلاح نجم ليفربول أو زميله ساديو ماني.

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