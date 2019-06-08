رياضة | 5 أسماء سر تراجع محمد صلاح في حسابات ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 أسماء سر تراجع محمد صلاح في حسابات ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ابتعد محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي بشكل مؤقت عن حسابات الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يركز اهتماماته على ضم بول بوجبا من مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد التعاقد مع إدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة أن زيدان وضع التعاقد مع نيمار داسيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في المقام الثالث بعد هازارد وبول بوجبا ثم كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان ويأتي من خلف كل هؤلاء محمد صلاح نجم ليفربول أو زميله ساديو ماني.