الامارات | السعودي منصور الشهيل يفوز بأكبر نزال بتاريخ مصارعة WWE

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودي منصور الشهيل يفوز بأكبر نزال بتاريخ مصارعة WWE والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق المصارع السعودي منصور الشهيل مفاجأة من العيار الثقيل، بفوزه في الحدث الرئيس "سوبر شو داون" الأكبر في تاريخ اتحاد المصارعة WWE، والذي جمعه مع 50 نجماً في حلبة واحدة، في نزالٍ أقيم في مدينة الملك عبدالله الرياضية، في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وحقق الشهيل الفوز على نجوم وأسماء لها وزنها في عالم المصارعة ونجوم WWE، خصوصاً أن المصارع السعودي سبق أن حظي بتجارب مماثلة خلال مشاركته السابقة في "أعظم رويال رامب" الذي أقيم ايضاً في مدينة جدة العام الماضي، كما شارك في اتحادات صغيرة في الولايات المتحدة الأميركية، ويتمتع بأداء المصارعين (الهاي فلير) التي دائماً ما تنجح في منافسات الوزن الخفيف.

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ويعد منصور الشهيل ذو 21 عاماً والمنحدر من مدينة الرياض، السعودي الوحيد الذي سبق له خوض تجارب عدة في عالم المصارعة، خصوصاً أنه عاش معظم حياته في الولايات المتحدة الأميركية.

كما شهد الحدث تحقيق النجم "أندرتيكر" الفوز على "جولد بيرج" في أقوى عروض الـ "WWE"، فيما نجح كوفي في الحفاظ على لقب بطولة الاتحاد.