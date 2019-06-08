شكرا لقرائتكم خبر عن حكايات مصر في الكان (1).. عُقدة الإخفاق بعد الفوز على أوغندا التي يخشاها الفراعنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - «حكايات مصر في الكان» سلسلة كتابات نستعرض من خلالها بعض المفارقات الغريبة والطريفة التي لازمت المنتخب الصري على مدار تاريخ مشاركاته بكأس أمم أفريقيا قبل انطلاق نسخة 2019 التي تستضيفها مصر.

(1) عقدة الإخفاق بعد الفوز على أوغندا

قرعة النسخة المقبلة 2019 من منافسات أمم أفريقيا أوقعت المنتخب المصري في مواجهات أمام كل من الكونغو الديموقراطية وزيمبابوي وأوغندا.

المنتخب الأوغندي على وجه التحديد تقابل أمام نظيره المصري في 5 مرات سابقة خلال منافسات أمم أفريقيا، وعلى الرغم من تفوق الفراعنة وتحقيقهم الانتصار في المرات الخمسة إلا أن أنها كانت انتصارات لعينة حرمت المصريين من التتويج.

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وفي كل مرة يحقق الفراعنة الفوز على أوغندا يفشل خلالها منتخبنا في معانقة اللقب، فكانت البداية في نسخة 1962 في إثيوبيا حيق فازت مصر على أوغندا بنتيجة 2/1 وحققت الوصافة بعد خسارتها المباراة النهائية على يد المنتخب المضيف بنتيجة 4/2.

ويستهل المنتخب المصري مشواره بمنافسات أمم أفريقيا 1974 التي استضافها على أراضيه، بالفوز على المنتخب الأوغندي 2/1، وتستمر لعنة الانتصار على أوغندا وتودع مصر السباق من نصف النهائي وتحقق المركز الثالث.

تستمر اللعنة ويحقق المنتخب المصري الفوز على أوغندا من جديد بهدفين مقابل هدف في نسخة 1976 بإثيوبيا، ويفشل الفراعنة في معانقة اللقب ويحققون المركز الرابع.

أخر مواجهة جمعت المنتخبين بأمم أفريقيا كانت في النسخة الأخيرة بالجابون 2017 وفازت مصر بهدف نظيف، واستمر عجز أبناء النيل في معانقة الأميرة السمراء، بتحقيق الوصافة بعد الخسارة على يد الكاميرون في المباراة النهائية.

ترى هل يتمكن منتخب مصر للمرة الأولى من الفوز على أوغندا وتحقيق اللقب في النسخة المقبلة 2019 وإنهاء حالة اللعنة التي تحل على الفراعنة بالمسابقة عقب الانتصار على أوغندا.