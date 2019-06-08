شكرا لقرائتكم الأهلى يعلن عن المدير الفني الجديد لفريق كرة اليد فور انتهاء اجتماع اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مجلس إدارة النادى الأهلى اجتماعا هاما مساء اليوم السبت، و سيعلن فور الانتهاء منه، عن أسم المدير الفني الجديد لفريق كرة اليد، بعد الاستقرار على إجراء تغييرات كاملة بالقطاع بعد تراجع النتائج بشكل كبير فى الموسم المنقضي وخسارة الدورى امام منافسه الزمالك.

ويفاضل مجلس الأهلى بين عدد من السير الذاتيه لمدربين أجانب أبرزهما برتغالى وأسباني، على أن يتم اختيار الأفضل بينهم واعلان تعينه خلفاً ليحيي يوسف الذى تولى المسئولية الفترة الماضية بصورة مؤقتة.