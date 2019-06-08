شكرا لقرائتكم الأهلى يعلن عن المدير الفني الجديد لفريق كرة اليد فور انتهاء اجتماع اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يعقد مجلس إدارة النادى الأهلى اجتماعا هاما مساء اليوم السبت، و سيعلن فور الانتهاء منه، عن أسم المدير الفني الجديد لفريق كرة اليد، بعد الاستقرار على إجراء تغييرات كاملة بالقطاع بعد تراجع النتائج بشكل كبير فى الموسم المنقضي وخسارة الدورى امام منافسه الزمالك.
ويفاضل مجلس الأهلى بين عدد من السير الذاتيه لمدربين أجانب أبرزهما برتغالى وأسباني، على أن يتم اختيار الأفضل بينهم واعلان تعينه خلفاً ليحيي يوسف الذى تولى المسئولية الفترة الماضية بصورة مؤقتة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى يعلن عن المدير الفني الجديد لفريق كرة اليد فور انتهاء اجتماع اليوم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.