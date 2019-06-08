شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يلجأ إلى الصفقات التبادلية مع الأهلى والزمالك فى الميركاتو الصيفي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلجأ مسئولى النادى الاسماعيلى إلى فكرة الصفقات التبادلية مع الاهلى والزمالك فى الانتقالات الصيفية الحالية. ووضع مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان أولوية للاعبين المستغنى عنهم فى الأهلى والزمالك لضمهم لصفوف الدراويش فى الانتقالات الصيفية. Advertisements يشار إلى أن الإسماعيلى يحتل المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكهم 33، ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك لم يتحدد موعدها بعد.

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