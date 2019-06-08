الزمالك يرفض التفريط فى أى لاعب قبل حسم لقب الدورى...

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جدة - عمرو شويل استقر مجلس إدارة نادى الزمالك مع المدير الفنى للفريق خالد جلال ، على عدم رحيل أى لاعب أساسي حاليا من لاعبى الفريق قبل حسم لقب الدورى العام.
ويتبقى للزمالك 3 مباريات مصيرية أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى ويحتاج للفوز بهم الثلاثة للتتويج باللقب .
وحاليا توقف الدورى العام بسبب معسكر المنتخب الوطنى لاستعدادات منافسات كأس الأمم الأفريقية، المقرر اقامتها فى مصر من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.
من جهته أكد خالد جلال المدير الفنى للزمالك لمجلس إدارة النادى رغبته فى الإبقاء على اللاعبين الأساسيين وعدم رحيل أى منهم حاليا ليؤكد له المجلس الموافقة على رغبته مقترحين الحصول على موافقة اى لاعب يتلقى عرضا خارجيا كتابياً أولاً ثم مناقشة العرض من الناحية المالية ومدى مناسبته لمتطلبات النادى من عدمه قبل الموافقة عليه.
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