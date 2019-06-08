شكرا لقرائتكم محمد بازوكا: لست راضيا عن أدائى .. ونقدر غضب الجماهير لتراجع أداء الاتحاد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد بازوكا مدافع فريق الاتحاد السكندرى، أنه ليس راضى عن ادائه هذا الموسم و ظاهرة كثرة تلقى الأهداف أخطاء جماعية .

و أضاف مدافع زعيم الثغرفى تصريحات خاصة لقناة تايم سبورت : " الفريق يتحرك ككتلة واحدة دفاعاً وهجوماً وأي تقصير يتحمله الفريق بداية من رأس الحربة وحتى حارس المرمى وحتماً نحن مطالبون بمراجعة حساباتنا جميعاً بعد نهاية الموسم لاسيما بعد نجاحنا فى الابقاء على الاتحاد بين الكبار والهروب من دوامة الهبوط "

وعن الغضب الجماهيرى تجاه لاعبى الاتحاد علق بازوكا : " نقدر غضبهم من تراجع النتائج ونعلم أنهم ساندونا سواء داخل الاسكندرية أو خارجها فى البطولة العربية ولكنهم وضعوا علينا ضغوطاً كبيرة فى بعض المباريات بالسباب والهجوم على اللاعبين مما أفقدنا التركيز فى بعض المباريات لاسيما فى مباراة الجونة بالدور الثانى " Advertisements

وأنهى الاتحاد السكندرى مسابقة الدوري فى المركز الحادى عشر برصيد 39 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 12 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 41 هدف وتلقت شباكه 56 هدف .