شكرا لقرائتكم الأهلي يرصد 4 لاعبين و 15 مليون جنيه لضم نجم المصري فى الصيف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رصد النادى الأهلي 4 لاعبين وحوالى 15 مليون جنيه لضم نجم النادى المصري البورسعدي خلال الميركاتو الصيفي الحالى. ودخل مسئولو القلعة الحمراء فى مفاوضات جادة ومُكثفة لضم إسلام عيسى بعد ظهوره بمستوى جيد جدا الموسم الجارى. وبحسب مصادر فإن مسئولو الأهلي عرضوا أكثر من لاعب أهلاوي أبرزهم أحمد الشيخ وباسم علي وعمرو جمال وإسلام محارب للدخول فى صفقة تبادلية لضم أحدهم ومعه مبلغ مالي 15 مليون جنيه مقابل الحصول على توقيع عيسي. Advertisements وقد تشهد الأيام القادمة مفاجات فى هذا الشأن وتطورات كبيرة رغم نفى مسئولو المصري أكثر من مرة إلا أن الأهلي يحاول بشتي الطرق وبمزيد من الاغراءات ضم إسلام.

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