شكرا لقرائتكم أجيرى يجبر لاعبى المنتخب على وجبة غذائية يومية.. تعرف عليها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى على وضع نظام غذائى للاعبين بالإتفاق مع طباخ المنتخب أحمد فرج.

واتفق أجيرى مع طباخ المنتخب على تناول اللاعبين للأرز البسمتى يوميا نظرا لقلة سعراته الحرارية عن الأرز العادى.

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يأتى ذلك وسط عدم رغبة اللاعبين فى تناول الأرز البسمتى، إلا أن جهاز المنتخب فضل الاعتماد عليه بشكل أساسي مع الخضار، على أن يتناول اللاعبين الأرز العادى بين الحين والأخر.

ويتواجد حاليا منتخب مصر فى معسكر مغلق بالإسكندرية فى إطار الإستعداد لخوض منافسات أمم أفريقيا التى ستسضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى و حتى 19 يوليو المقبل.