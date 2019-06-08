تعرف على برنامج المؤتمر السنوى لاتحاد اليد بالإسكندرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برنامج المؤتمر السنوى المقرر انعقاده خلال الفترة من 17 و حتى 20 يونيو الجارى بالمدينة الشبابية بأبى قير بالإسكندرية. ويقام يومى 17 ، 18 المؤتمر لأندية الدرجة الأولى والأندية المشاركة فى كرة اليد المصغرة و المراحل السنية 2000 ، 2002 غير المرتبط، بينما يقام يومى 19 ، 20 يونيو المؤتمر لأندية المحترفين والدورى الممتاز و كرة اليد النسائية. وحدد اتحاد اليد رسوم الاشتراك فى المؤتمر بواقع 570 جنيه للدرجة الأولى وكرة اليد المصغرة والمراحل السنية المختلفة ومبلغ 1140 أندية المحترفين والممتاز وكرة اليد النسائية. Advertisements برنامج المؤتمر السنوى لإتحاد اليد

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