الإسماعيلى يرحب بالصفقات التبادلية مع الأهلى والزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب مسئولو النادى الإسماعيلى بفكرة الصفقات التبادلية مع الأهلى والزمالك فى الميركاتو الصيفى الحالى.
ويضع مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، أولوية للاعبين المنتظر الاستغناء عنهم فى الأهلى والزمالك لضمهم لصفوف الدراويش فى الانتقالات الصيفية.
ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكهم 33، ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك لم يتحدد موعدها بعد.
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