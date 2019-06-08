شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يشترط موافقة كتابية من خالد جلال قبل رحيل أى لاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق مجلس الزمالك مع خالد جلال، المدير الفنى للفريق، على عدم رحيل أى لاعب خلال الوقت الحالى من لاعبى الفريق الأساسيين، خاصة أن الفريق مازال يرتبط بمرحلة حسم لقب الدورى، حيث توقفت المسابقة استعدادا لخوض المنتخب الوطنى لمنافسات كأس الأمم الأفريقية، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، ويتبقى للزمالك 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى ويحتاج الأبيض للفوز بهم من أجل التتويج بلقب الدورى.

وتحدث خالد جلال، المدير الفنى للزمالك، مع مجلس إدارة النادى حول رغبته فى الإبقاء على اللاعبين الأساسيين وعدم رحيل أى لاعب خلال الفترة الحالية ليؤكد له المجلس الموافقة على رغبته، وفى حال تمسك أى لاعب منهم بالاحتراف الخارجى حال تلقى عرض سيتم الحصول على موافقته كتابياً أولاً ثم مناقشة العرض من الناحية المالية ومدى مناسبته لمتطلبات النادى من عدمه قبل الموافقة عليه.