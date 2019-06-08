شاهد.. جماهير أوزبكستان تستقبل المنتخب الأولمبى بالطبل والمزمار البلدى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت جماهير مدينة ابديجن بدولة أوزبكستان المنتخب الأولمبى فى مدخل المدينة بالطبل والمزمار البلدى. ووزعت الجماهير الورود على البعثة وهتفت الجماهير للفريق، وتقام المباراة الأولى بين منتخبي البلدين غداً في مدينة ابديجن. Advertisements

المزمار فى استقبال المنتخب الاولمبى

استقبال حافل للمنتخب الاولمبى

شوقى غريب يتفاعل مع الجماهير كرم كردى رئيس بعثة المنتخب الاولمبى

واصطحب الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب 26 لاعباً لوديتى أوزبكستان وهم: عمر رضوان وعمر صلاح و محمد صبحى و مصطفى شوبير و أسامة جلال و محمود الجزار و أحمد رمضان و أحمد أيمن و محمد عبد السلام و محمد صادق و أحمد سعيد و كريم العراقى و أكرم توفيق و أحمد يوسف و غنام محمد و ناصر ماهر و إمام عاشور و أحمد حمدي و شريف رضا و عمار حمدي و صلاح محسن و ناصر منسي و مصطفي محمد و كريم يحيي و عمر مرموش و أحمد ياسر ريان، بينما تم استبعاد الرباعى رمضان صبحى وأحمد مصطفى ومحمود مرعى وعبد الرحمن مجدى.

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