حسام باولو لـ سوبر كورة: الأهلى والزمالك أكبر من لاسارتى وجروس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسام باولو لاعب تحدى العمر وحصل على لقب هدّاف الدورى المصرى لموسمين متتاليين، بدأ مشواره الرياضى كلاعب كرة طائرة فى دورى الدرجة الثالثة، ثم انتقل لممارسة كرة القدم وعمره 15 سنة بمركز شباب صنافير، وواصل المشوار فى أكثر من مكان حتى وصل إلى محطة نادى الشمس، ومنها إلى نادى الداخلية عام 2013، ثم سموحة والزمالك والاتحاد السكندرى ثم إعارته الى الداخلية مجدداً من قبل الزمالك ليصبح من هدافين دوري هذا العام برصيد 13 هدفا لذلك قرر سوبر كورة محاورة باولو.

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