شكرا لقرائتكم خبر عن "البليلة وعسل النحل" على مائدة إفطار الفراعنة فى معسكر برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، على وضع نظام غذائى للاعبين بالاتفاق مع طباخ المنتخب أحمد فرج، وجاء فى مقدمة النظام الحرص على تناول اللاعبين بليلة بلبن خالى الدسم فى الفطار مع عسل النحل.

ويتواجد منتخب مصر فى معسكر مغلق بالإسكندرية، ضمن الاستعداد لخوض منافسات أمم أفريقيا التى تسضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى وحتى 19 يوليو المقبل.

وكان اجيري أعلن قائمة تضم 25 لاعبا للمعسكر وهم أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي)، ووليد سليمان (الأهلي)، وعبدالله السعيد (بيراميدز)، وأحمد علي (المقاولون العرب)، ومحمد النني (أرسنال الإنجليزي)، ومحمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، وأحمد حجازي (ويست بروميتش الإنجليزي)، وعمر جابر (بيراميدز)، وأحمد الشناوي (بيراميدز)، ومروان محسن (الأهلي)، ومحمد أبو جبل (سموحة)، وطارق حامد (الزمالك)، وأحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني)، وعلي غزال (فيرنس البرتغالي)، ومحمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركي)، وعمرو وردة (أتروميتوس اليوناني)، وأيمن أشرف ومحمد الشناوي (الأهلي)، ومحمود حمدي "الونش" (الزمالك)، وباهر المحمدي (الإسماعيلي)، وأحمد أيمن منصور (بيراميدز)، ونبيل عماد "دونجا" (بيراميدز)، ومحمود عبدالرحيم "جنش" ومحمود علاء (الزمالك) وأحمد أبو الفتوح (سموحة).