شيكابالا يفتح خطوط التفاوض مع أندية الممتاز تحسبا لعدم العودة للزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح محمود عبدالرازق شيكابالا، صانع ألعاب الزمالك المنتهى إعارته إلى أبولون سميرنى اليونانى، خطوط التفاوض مع عدد من أندية الدورى الممتاز، تحسبًا لعدم إعادته لصفوف الأبيض فى الموسم المقبل.
وكانت إدارة القلعة البيضاء قد قطعت وعدًا بعودة الأباتشى فى الموسم الجديد إلا أن ازدحام مركز صناعة اللعب قد يحول دون ذلك، ويعد أحد الملفات التى سيحسمها مجلس الزمالك بشكل نهائى خلال الفترة الجارية مع خالد جلال، لذلك لم يرفض شيكابالا العروض التى وصلت إليه من عدد من أندية الدورى الممتاز، مفضلاً إرجاء حسمها لحين استقرار إدارة ناديه بصورة نهائية حول إعادته فى الموسم الجديد من عدمه.
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