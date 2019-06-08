شكرا لقرائتكم خبر عن هل يضم الأهلي نجم المصرى مقابل 3 لاعبين و15 مليون جنيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الأيام القليلة الماضية مفاوضات مُكثفة من جانب الأهلي مع بعض لاعبى الدورى المحلى الذين ظهروا بمستوى جيد مع أنديتهم فى منافسات بطولة الدورى خلال الفترة الماضية.

ويُعد إسلام عيسى نجم المصرى أحد هؤلاء اللاعبين الذين دخلوا حسابات مسئولى القلعة الحمراء بعد الموسم الجيد الذى قدمه اللاعب مع الفريق البورسعيدى.

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الأنباء المتداولة فى القلعة الحمراء ونظيرتها الخضراء تُشير إلى أن مسئولى الاهلي عرضوا أكثر من لاعب أهلاوى لضم نجم المصرى، حيث تم عرض أحمد الشيخ وباسم على وعمرو جمال، وقد يدخل إسلام محارب بدلاً من أحد هؤلاء اللاعبين الأربعة ومعه مبلغ مالى لا يقل عن 15 مليون جنيه.

ورغم أن مسئولي المصري نفوا توقيع عيسى للأهلي إلا أن الحديث عن مفاوضات مُكثفة يُجريها مسئولو القلعة الحمراء مع اللاعب مازالت تزداد يوماً بعد الآخر، وهو ما سيتضح بشكل رسمى وحاسم خلال الفترة القليلة المقبلة.