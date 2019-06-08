شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يعلن تفاصيل بطولة CIB للاسكواش.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف وادى دجلة اليوم، السبت، تفاصيل بطولة CIB الدولية للاسكواش والتى من المقرر انطلاقها غدا الأحد فى مول العرب، وذلك فى مؤتمر صحفى مساء اليوم.

وتعتبر بطولة CIB أحد البطولات البلاتينية طبقا لتصنيف الاتحاد الدولي، وتبلغ قيمة جوائزها المادية 162 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات ويشارك بالبطولة أفضل 8 لاعبين فى التصنيف العالمى للرجال ومثلها بتصنيف السيدات.

Advertisements

ويشارك من مصر فى بطولة CIB للاسكواش والتي تقام في الفترة من 9 إلى 14 يونيو الجاري، 9 لاعبين وهم: علي فرج المصنف الأول عالميا، محمد الشوربجي المصنف الثاني، طارق مؤمن المصنف الثالث، كريم عبد الجواد المصنف الرابع، ومحمد أبو الغار المصنف الثامن من الرجال.

بينما من السيدات تشارك كل من: رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا، نور الشربيني المصنفة الثانية، نوران جوهر المصنفة الرابعة، ونور الطيب المصنفة الخامسة.