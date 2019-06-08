شكرا لقرائتكم خبر عن بازوكا لـ"تايم سبورت": دفاع زعيم الثغر "برىء" من لقب الأضعف فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد بازوكا، مدافع الاتحاد السكندرى، أن خط دفاع ناديه لا يتحمل وحده مسئولية الـ56 هدفاً التى منيت بها شباك زعيم الثغر فى مسابقة الدورى.

وقال بازوكا، فى تصريحات خاصة لقناة تايم سبورت، "لست راضياً عن أدائى هذا الموسم مع الاتحاد السكندرى، وأتمنى نسيانه وإسقاطه من حساباتى، ولكن ظاهرة كثرة الأهداف مسئولية الجميع وليس أفراد خط الدفاع وحدهم".

وأضاف مدافع زعيم الثغر، "الفريق يتحرك ككتلة واحدة دفاعاً وهجوماً وأى تقصير يتحمله الفريق بداية من رأس الحربة وحتى حارس المرمى وحتماً نحن مطالبون بمراجعة حساباتنا جميعاً بعد نهاية الموسم لاسيما بعد نجاحنا فى الابقاء على الاتحاد بين الكبار والهروب من دوامة الهبوط".

وعن تعاقده مع الاتحاد يقول بازوكا، "مازلت مرتبطاً مع الاتحاد بعقد ممتد لمدة موسمين، قضيت ثلاثة مواسم فى زعيم الثغر وأشعر بإرتياح كبير فى القلعة الخضراء، لاسيما فى وجود محمد مصيلحى رئيس النادى الذى يعكف على توفير كل سبل النجاح لفرق النادى المختلفة"

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ويضيف بازوكا، "نحترم قرار رئيس النادى بخصم 10 % من مستحقاتنا بسبب تراجع النتائج لاسيما أن هناك تقصير شديد حدث فى الدور الثانى للدورى والأداء المتميز فى البطولة العربية".

وعن الغضب الجماهيرى تجاه لاعبى الاتحاد علق بازوكا، "نقدر غضبهم من تراجع النتائج ونعلم أنهم ساندونا سواء داخل الاسكندرية أو خارجها فى البطولة العربية ولكنهم وضعوا علينا ضغوطاً كبيرة فى بعض المباريات بالسباب والهجوم على اللاعبين مما أفقدنا التركيز فى بعض المباريات لاسيما فى مباراة الجونة بالدور الثانى "

وأنهى الاتحاد السكندرى مسابقة الدوري فى المركز الحادى عشر برصيد 39 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 12 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكه 56 هدفا.