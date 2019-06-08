شكرا لقرائتكم خبر عن الجماهير تواصل الإقبال على منفذ تذكرتي بمركز شباب الجزيرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الجماهير الإقبال على منفذ تذكرتى بمركز شباب الجزيرة اليوم، السبت، لاستلام الـFan id وشراء تذاكر مباراة مصر والكونغو والتى أوشكت على النفاد، وأكد مسئولو المنفذ أنه لم يتبق سوى بعض تذاكر الدرجة الثالثة شمال.
ويفتح منفذ تذكرتى بمركز شباب الجزيرة أبوابه أمام الجماهير فى العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء على مدار اليوم لخدمة كافة الجماهير.
وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتى تنطلق فى 21 يونيو الجارى وحتى 19 يوليو المقبل، وتضم مجموعة مصر منتخبات زيمبابوي والكونغو وأوغندا.
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