شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يقود الأرجنتين لفوز كاسح على نيكاراجوا وديا والان مع التفاصيل

حقق المنتخب الأرجنتيني فوزا كبيرا بنتيجة 5-1 على حساب نيكاراجوا، في المباراة الودية الوحيدة لـ"التانجو" قبل السفر إلى البرازيل، لخوض منافسات بطولة كوبا أمريكا 2019.

جاءت خماسية الأرجنتين في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة في ملعب "بيسينتيناريو" بمدينة سان خوان، من خلال ثنائية لنجم وقائد الفريق ليونيل ميسي (ق36 و38) وثنائية للاوتارو مارتينيز (ق62 و72) وهدف من توقيع روبرتو بيرييرا (ق80).

وأحرز هدف نيكاراجوا الوحيد اللاعب خوان باريرا (ق90).

ويمثل هذا الفوز حافزا لمنتخب الأرجنتين قبل خوض كوبا أمريكا التي توج بها آخر مرة عام 1993، وخسر نهائي آخر نسختين أمام تشيلي.