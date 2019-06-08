شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل بطولة تصفيات طائرة المحبة والسلام لأندية ساحل حضرموت والان مع التفاصيل

أعلن اتحاد الكرة الطائرة بساحل حضرموت تأجيل مباريات بطولة تصفيات المحبة والسلام التمهيدية للاندية في فئة الناشئين التي كان مقررا انطلاقتها اليوم السبت في المكلا والحامي. وأرجع اتحاد الطائرة سبب التأجيل للأجواء الماطرة التي شهدتها وتشهدها مناطق المحافظة حاليا. وأكد اتحاد اللعبة أنه سيصدر لاحقا برنامج التصفيات الجديد. يذكر أن ثمانية أندية ستشارك في التصفيات وزعت على مجموعتين وسيمثل أندية ساحل حضرموت في النهائيات بطل التصفيات.

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