انت الان تتابع ميسي يسجل ثنائية ويقود الارجنتين الى فوز كبير على نيكاراغوا 5-1 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

النجم ليونيل ميسي

سجل النجم ليونيل ميسي هدفين قبل أن يريحه مدربه في الشوط الثاني وقاد الارجنتين الى فوز ودي كبير على نيكاراغوا المتواضعة 5-1، الجمعة في سان خوان استعدادا لبطولة كوبا اميركا المقررة في البرازيل الاسبوع المقبل.

وجاءت بداية المباراة الإعدادية الوحيدة للارجنتين قبل المسابقة القارية مخيبة، حتى نسج نجم برشلونة الاسباني جملة فردية جميلة وتلاعب بمدافعي الخصم مفتتحا التسجيل بتسديدة يسارة ارضية من داخل المنطقة (37)، ثم حصد الثاني بعدما تابع تسديدة لسيرخيو اغويرو بعد 96 ثانية.

وفي الثاني، اراح المدرب ليونيل سكالوني أفضل لاعب في العالم خمس مرات واغويرو المتوج مع مانشستر سيتي بلقب بطولة انكلترا، لمصلحة باولو ديبالا ولاوتارو مارتينيز.

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وعزز مارتينيز اسهمه في خوض المباراة الاولى ضد كولومبيا في 15 حزيران/يونيو، إذ نجح لاعب انتر الايطالي بتسجيل هدفين (63 و73)، قبل أن يضيف البديل الآخر روبرتو بيريرا الخامس (81). وفي الثواني الاخيرة سجل خوان باريرا هدفا شرفيا لنيكاراغوا التي تستعد لخوض الكأس الذهبية في أميركا الوسطى الشهر الجاري، من ركلة جزاء قوية بعد لمسة يد على المدافع نيكولاس أوتامندي (90+1).

وكانت الارجنتين استقدمت سكالوني بدلا من خورخي سامباولي بعد مشاركة مخيبة في مونديال روسيا 2018، وهو يسعى لبناء فريق شاب ليحرز لقبه القاري الاول في 26 عاما. وحدهم ميسي واغويرو وانخل دي ماريا صمدوا من التشكيلة التي خسرت أمام المانيا في نهائي كأس العالم قبل خمس سنوات.