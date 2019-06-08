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تعرف على سجل الأبطال في كأس أمم أفريقيا في 60 عاما

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الان تتابع تعرف على سجل الأبطال في كأس أمم أفريقيا في 60 عاما والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل القاهرة - الخليج 365:

تعد كأس الأمم الأفريقية هي التي ينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كل عامين بين الدول الأفريقية المتأهلة من التصفيات لتحديد بطل القارة الأفريقية وهي مصنفة البطولة الثالثة على العالم بعد كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية لشدة منافساتها حيث تضم المنتخبات التي تتأهل إلى نهائيات البطولة نخبة من اللاعبين الأفارقة المحترفين في أفضل الأندية الأوروبية بالإضافة إلى أفضل اللاعبين داخل القارة الأفريقية.

أنشأت هذه البطولة سنة 1957 وكانت أول دولة تستضيفها السودان. والدولة صاحبة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها هي مصر برصيد سبع بطولات، تليها الكاميرون بخمس بطولات.

فيما يلي سجل الأبطال في بطولات كأس الأمم الأفريقية التي ستنطلق بعد أيام في مصر:

1957
 البطل: مصر، الوصيف: إثيوبيا

1959
 البطل: مصر، الوصيف: السودان

1962
 البطل: إثيوبيا، الوصيف: مصر

1963
البطل: غانا، الوصيف: السودان

1965
 البطل: غانا، الوصيف: تونس

1968
البطل: الكونغو، الوصيف: غانا

1970
 البطل: السودان، الوصيف غانا

1972
البطل: الكونغو، الوصيف مالي

1974
 البطل: زائير، الوصيف: زامبيا

1976
 البطل: المغرب، الوصيف: غينيا

1978
البطل: غانا، الوصيف: أوغندا

1980
 البطل: نيجيريا، الوصيف: الجزائر

1982
 البطل: غانا، الوصيف: ليبيا

1984
 البطل: الكاميرون، الوصيف: نيجيريا

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1986
 البطل: مصر، الوصيف: الكاميرون

1988
 البطل: الكاميرون، الوصيف: نيجيريا

1990
البطل: الجزائر، الوصيف: نيجيريا

1992
البطل: كوت ديفوار، الوصيف: غانا

1994
البطل: نيجيريا، الوصيف: زامبيا

1996
البطل: جنوب أفريقيا، الوصيف: تونس

1998
البطل: مصر، الوصيف: جنوب أفريقيا

2000
 البطل: الكاميرون، الوصيف: نيجيريا

2002
 البطل: الكاميرون، الوصيف: السنغال

2004
البطل: تونس، الوصيف: المغرب

2006
 البطل: مصر، الوصيف كوت ديفوار

2008
البطل: مصر، الوصيف: الكاميرون

2010
البطل: مصر، الوصيف: غانا

2012
 البطل: زامبيا، الوصيف: كوت ديفوار

2013
 البطل: نيجيريا، الوصيف: بوركينا فاسو

2015
 البطل: كوت ديفوار، الوصيف: غانا

2017
 البطل: الكاميرون، الوصيف: مصر

ومن المقرر أن تستضيف مصر البطولة التي تقام في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019، وفقا لقرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم في 20 يوليو 2017 بنقل كأس أمم أفريقيا من يناير إلى فبراير إلى يونيو/يوليو للمرة الأولى، وستكون أيضًا أول بطولة كأس أمم أفريقية تتسع من 16 إلى 24 فريقًا.

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