شكرا لقرائتكم خبر عن أجيري: الفريق الساعي لحصد بطولة لا يخشى أي منافس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، رسالة إلى جماهير الكرة المصرية مطالبًا إياهم بالدعم القوي للفراعنة من أجل حصد البطولة.

وقال أجيري، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، موجها حديثه للجماهير: «اللعب على أرضنا شئ جيد ويكسبنا حظوظا جيدة، وهو ما يجعل لكم دورا كبيرا في تتويج منتخب بلادكم بهذه البطولة، فلا تضيعوا الفرصة، وكونوا على قلب واحد مع لاعبيكم حتى تتحقق لنا السعادة جميعا».

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وعن رؤيته لمستوى الفرق الثلاثة التي تضمها المجموعة الأولى للبطولة مع مصر.. قال أجيري: «فرق زيمبابوي وأوغندا والكونغو تتشابه إلى حد كبير، فهي فرق منظمة داخل الملعب، وتمتلك سرعات عالية تفيدها في تنفيذ الهجمات المرتدة التي تعتمد عليها، مما سيشكل علينا ضغوطا إضافية في إتمام عملية التسجيل في مرمى المنافس، وهو ما يتطلب أن يكون تركيزنا في أعلى مستوياته لضرب هذه الطرق واستغلال الفرص التي تتاح لنا».

وعما إذا كانت اختياراته للقائمة شملت هذه الأسباب الفنية.. أجاب أجيري أنه بالفعل عمد إلى اختيار اللاعبين الذين يجيدون الآداء بأشكل مختلفة وصولا إلى أن يتمكن الفريق من الدفاع الجيد والمنظم، وفي الوقت نفسه يستطيع أن يتحول إلى الهجوم بسرعة وإجادة، حيث يرى أن لديه عناصر عدة لتحقيق ذلك أمثال أحمد منصور وباهر محمدي وأحمد حجازي ودونجا وطارق حامد.

وعن رؤيته لشكل المنافسة على البطولة، قال أجيري أن هناك خمسة منتخبات من بينها مصر تعد فرقا قوية، إلا أن مصر لديها مميزات إضافية لا بد أن تستغلها جيدا في مقدمتها أنها ستلعب على أرضها مما يوفر عليها الكثير، مشيرا إلى أن الفريق الذي يسعى لإحراز البطولة يجب ألا يخشى أي منافس وأن يكون لديه الثقة في إمكانية تجاوزه في أي مرحلة من مراحل البطولة .