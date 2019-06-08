شكرا لقرائتكم خبر عن أجيري يتحدث عن اختيارات قائمة المنتخب.. ولماذا ضم سليمان والسعيد؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشد خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، باللاعبين المنضمين لقائمة المنتخب استعدادًا لأمم أفريقيا 2019، المقرر انطلاقها في مصر 21 يونيو الجاري.

وقال أجيري، في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، إن لديه لاعبين اثنين يعتبران جديدان على تشكيلة الفريق منذ توليه مهمته، وهما عبدالله السعيد ووليد سليمان، مشيرا إلى أنه يعرفهما جيدا وأنهما يتمتعان بمستويات عالية، حيث قدم السعيد مستوى عال مع فريقه بيراميدز في الدوري منذ أن انضم إليه في يناير الماضي، فيما يندر اختيار لاعب لتصفيات كأس العالم المقبلة في سن كبيرة تصل إلى 35 سنة مثل وليد سليمان، إلا أن تغير استراتيجية الفريق مع نقل البطولة الأفريقية إلى مصر فتحت الأبواب أمامهما للاختيار والاستفادة من خبراتهما العالية ومستوياتهما المتميزة.

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وأضاف أجيري بأنه سعيد جدا بالتعامل مع السعيد وسليمان لأنهما بالفعل لاعبان مختلفان في كل شئ.

كما أشار أجيري في حديثه أيضًا إلى أحمد على، مهاجم المقاولون، الذي يرى فيه أن سيشعل الحماس على مركز المهاجم الصريح في المنتخب مع كل من أحمد حسن كوكا ومروان محسن، مشيرا إلى أن أحمد على كان دائما تحت مراقبته وسبق أن ضمه إلى صفوف الفريق، إلا أن الظروف لم تكن في صالحه، حيث أصيب ولم يتمكن من استكمال المشاركة واللعب مع منتخب بلاده.

كما تحدث أيضًا عن اختياره دونجا، مؤكدًا أنه معجب جدا بأسلوبه في اللعب وآدائه لموسم جيد، وذلك بالإضافة إلى بقية اللاعبين الذين سبق لهم الانضمام إلى المنتخب الوطني والعمل معه.