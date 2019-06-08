شكرا لقرائتكم خبر عن أجيري: تأجيل الدوري أزال أي صعوبات أمام المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عن ارتياحه للأجواء المحيطة بانطلاق معسكر الفريق استعدادًا لخوض بطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو الحالي حتى 19 يوليو المقبل.

Advertisements

وقال أجيري في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، إنه سعيد جدًا لاستجابة اتحاد الكرة لمطلبه بعدم تأخير بداية المعسكر عن الموعد المحدد، وتأجيل بعض مباريات المسابقات المحلية إلى ما بعد البطولة، تحقيقاً لهذا الهدف.

وأضاف أن بدء المعسكر بـ23 لاعبًا منذ اليوم الأول، يعكس مدى الجدية في الإعداد للبطولة، ومن ثم فإنه لا توجد أمامنا أية مصاعب نحو هذا الإعداد الذي نضع عليه آمالا كبيرة للظهور بالمستوى المطلوب لتحقيق الهدف الأكبر من مشاركتنا وهو الفوز بكأس الأمم الأفريقية.

وقال أجيري إن سلامة جميع اللاعبين المتواجدين معه في المعسكر من الناحيتين البدنية والنفسية تعطي للجهاز الفني حرية العمل لتجهيز الفريق بالشكل الأمثل، محاولين استغلال المباراتين الوديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 من الشهر الحالي لوضع اللمسات الفنية المحددة لما سيكون عليه شكل ومظهر الفريق في البطولة.