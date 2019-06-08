شكرا لقرائتكم الأهلي يرفض رحيل هشام محمد فى الميركاتو الصيفي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفني للنادى الأهلي على بقاء هشام محمد لاعب وسط الفريق والتمسك به وعدم رحيله فى الإنتقالات الصيفية المقبلة.

واضطر الجهاز الفني للتمسك به لكثرة الغيابات بين لاعبي وسط الفريق للإصابة أو الأيقاف رغم عدم مشاركته في المباريات وعدم ظهوره بشكل جيد .

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ولن يستغنى الاهلي عن هشام محمد إلا حال التعاقد مع أكثر من لاعب في خط الوسط مما يصعب تنفيذه لذا سيتم الإبقاء عليه بنسبة كبيرة في صفوف الفريق الموسم المقبل رغم مشاركته المحدودة مع الفريق الموسم الماضي.