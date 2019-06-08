شكرا لقرائتكم وادي دجلة يكشف تفاصيل بطولة CIB للإسكواش بمؤتمر صحفى اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بمشاركة 12 لاعب ولاعبة من مصر، يعلن نادى وادي دجلة خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم السبت عن تفاصيل بطولة CIB الدولية للاسكواش والمقرر إقامتها غدا الأحد في مول العرب .

CIB بطولة بلاتينية طبقا لتصنيف الاتحاد الدولي وتبلغ قيمة جوائزها المادية 162 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات ويشارك بالبطولة أفضل 8 لاعبين في التصنيف العالمي للرجال ومثلهم بتصنيف السيدات.

ويشارك 9 لاعبين رجال من مصر في بطولة CIB للاسكواش في الفترة من 9 إلى 14 يونيو الجاري، وهم: علي فرج المصنف الأول عالميا، محمد الشوربجي المصنف الثاني، طارق مؤمن المصنف الثالث، كريم عبد الجواد المصنف الرابع، ومحمد أبو الغار المصنف الثامن من الرجال.

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فيما تشارك 4 سيدات وهن: رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا، نور الشربيني المصنفة الثانية، نوران جوهر المصنفة الرابعة، ونور الطيب المصنفة الخامسة.