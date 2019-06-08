شكرا لقرائتكم الأهلى السعودى يطلب شراء علي معلول.. رسميا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تلقى النادى الأهلى عرضاً من نظيره الأهلى السعودى، يطلب فيه شراء عقد التونسي على معلول ظهير أيسر الفريق الأحمر بداية من الموسم المقبل.
وأكد مصدر داخل جهاز الكرة أن الفاكس الرسمي وصل للفعل، وتم التحدث مع اللاعب في الأمر، وإبلاغه بأن هناك رفض لفكرة رحيله من قبل جهاز الكرة وإدارة النادي، وهو الأمر الذي تقبله الدولي التونسي.
ومدد على معلول تعاقده مع الأهلى مؤخراً لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم المتبقى فى عقده، وذلك منذ فترة قصيرة، إلا أن تألق الدولى التونسى بقميص النادى الأهلى جعله يدخل دائرة اهتمام العديد من الأندية الخليجية والأوروبية، والتى دخلت بالفعل فى مفاوضات لضمه.
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