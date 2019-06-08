شكرا لقرائتكم منتخب مصر لكرة اليد الشاطئية يواجه نيجيريا 14يونيو الجارى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ منتخب مصر لكرة اليد الشاطئية أول منافساته يوم 14 يونيو يمواجهة نيجيريا ببطولة أفريقيا، قبل أن يلتقى كينيا يوم السبت 15 يونيو . ويستعد منتخب مصر لكرة اليد الشاطئية إلى خوض منافسات بطولة أفريقيا المقرر إنطلاقها يوم 14 يونيو الجارى فى الرأس الأخضر . Advertisements و يتواجد منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلا من كينيا و نيجيريا ، حيث تضم المسابقة 4 مجموعات كل مجموعة تضم 3 منتخبات .



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