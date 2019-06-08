الزمالك يستعد بمعسكر خارجى و 3 وديات للتويج بلقب الدوري...

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جدة - عمرو شويل كلف الجهاز الفنى للزمالك الجهاز الإدارى بتجهيز مجموعة من الوديات فى معسكر الفريق الأبيض الخارجى استعدادا لخوض المباريات المتبقية بالدورى أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى. ويفاضل مسئولو الزمالك بين النمسا وهولندا وبعض الدول العربية لإقامة المعسكر الأبيض عقب نهاية الراحة السلبية التى تنتهى الأسبوع الجارى لخوض التدريبات بمقر النادى يوميا لحين تحديد موعد المعسكر الخارجى حيث توقفت مبارايات الدورى لخوض المنتخب الوطنى استعداداته لكأس الأمم الإفريقية التى تستضفيها مصر خلال الشهر الجارى. Advertisements وطلب خالد جلال من الجهاز الإدارى تجهيز 3 أو4 وديات متدرجة المستوى استعدادا لمباريات حسم لقب بطولة الدورى، ويحتل الفريق الأبيض المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة برصيد 68 نقطة ويحتاج للفوز بالثلاث مباريات المتبقية له للتتويج بلقب الدورى.

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