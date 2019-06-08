شكرا لقرائتكم رئيس الإنتاج الحربى: مختار مختار قدم أداء متميز ولا نية للتخلى عنه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد اللواء أشرف عامر رئيس نادى الإنتاج الحربى، أنه ا نية لدينا أو لدى مختار مختار المدير الفنى للفريق من فك الارتباط فى ظل الاداء المتميز له . أن مختار مختار المدير الفنى للفريق يرتبط بتعاقد مستمر مع ناديه لمدة موسم أخر . Advertisements و أضاف عامر فى تصريحات لـ"الخليج 365": " تعاقدنا مع مختار مختار لمدة موسمين ويتبقى موسم له، وعانينا هذا الموسم من الإصابات أبرزهم عامر عامر ومحمد رجب وأحمد دويدار،و نسعى للتعاقد مع صفقات قوية ". وأوضح رئيس الإنتاج الحربى، "طموحنا فى الموسم الجديد المربع الذهبى لاسيما فى وجود مختار مختار المدير الفنى الكفء واللاعبين المتميزين فى هيكل الفريق وسنبدأ رحلة تدعيم الانتاج بصفقات متميزة ". وانهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبيه 36 هدف وتلقت شباكه 44 هدف .

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