شكرا لقرائتكم باسم مرسى لـ الخليج 365 : نفسى أرجع أهز شباك الأهلى من تاني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد باسم مرسى نجم الزمالك المنتهية إعارته لنادي سموحة، أنه يقضى حاليا فترة الراحة بعد انتهاء إعارته للفريق السكندري، قبل أن يعود مجددا لتدريبات الزمالك.

وقال باسم مرسي لـ الخليج 365 :"متشوق للعودة من جديد لقيادة هجوم الزمالك..اتمنى هز شباك الأهلى من تاني لإسعاد الجماهير البيضاء"، مضيفا أنه بصدد خوض برنامج بدني لتجهزه للموسم الجديد، مؤكدا أن هناك العديد من الأندية التي ترغب فى استعارته ولكنه يفضل العودة للزمالك خلال المرحلة المقبلة.

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يذكر أن باسم مرسى كان قد نجح فى هز شباك الأهلى 4 مرات قبل ذلك جميعها فى بطولة كأس مصر.