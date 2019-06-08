شكرا لقرائتكم الزمالك يحفز لاعبيه بصرف 100 ألف جنيه من مكافأة الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مسئولو نادى الزمالك على صرف مبلغ 100 ألف جنيه لكل لاعب، بشكل فورى بعد رفع الحظر عن المستحقات .

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و كشف مصدر داخل القلعة البيضاء، عن أن المبلغ الذى تم صرفه عبارة عن نصف مكافأة التتويج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية حيث إنه وفقا للائحة فأن مكافأة التتويج بالبطولة الأفريقية 200 ألف جنيه لكل لاعب والتى حصد الأبيض لقبها بعد الفوز على نهضة بركان المغربى فى النهائى بركلات الترجيح.

وجاء صرف المكافآت للاعبين لتحفيزهم على الفوز بالمباريات المتبقية للفريق الأبيض فى بطولة الدورى أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى لحصد لقب البطولة حيث ربط مجلس الأبيض بين التتويج بالدورى وصرف المتبقى من مكافأة الكونفدرالية وكذلك صرف مكافأة خاصة للتتويج بهذا اللقب.