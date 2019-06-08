أين يقضى ثنائى الزمالك عطلة توقف الدورى ؟...

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جدة - عمرو شويل فضل عبد الله جمعة صانع ألعاب الفريق الأول بالزمالك، أن يقضى الأجازة التى منحتها إدارة الفريق الأبيض لمدة 10 أيام، فى رأس غارب، بعد أن توقفت المسابقة المحلية نظرا لاستعدادات المنتخب الوطنى الجارية لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية التى ستقام فى مصر خلال الشهر الجارى.
بينما قضى يوسف أوباما مهاجم الزمالك أجازته بمدينة دهب بعد قضاء عيد الفطر المبارك فى مسقط رأسه بالإسكندرية، للاستجمام قبل العودة خلال الفترة المقبلة لخوض تدريبات الأبيض.
ويرتبط الزمالك بخوض مواجهات حاسمة فى بطولة الدورى الممتاز أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى عقب فترة التوقف الحالية ويحتاج الأبيض إلى الفوز بالـ3 مباريات من أجل التتويج بلقب الدورى.
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