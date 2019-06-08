الوطن
نشرت صفحة "سوكر ستوريز" الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تقريرًا عن "ماجي" زوجة محمد صلاح لاعب منتخب مصر وجناح نادي ليفربول الإنجليزي، وكيف أصبحت هي السر وراء نجاحه.
وذكر التقرير أنه دائمًا ما تكون زوجة لاعب كرة القدم أحد أسرار نجاحه، وضرب مثل بـ"جورجينيا" زوجة البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفينتوس الإيطالي، و"أنتونيلا" زوجة الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، والمطربة "شاكيرا" زوجة الإسباني جيرارد بيكيه لاعب برشلونة.
وأشار إلى أن زوجة صلاح غامضة بشكل لا يصدق، ولا تشغل نفسها باستعراض...
كانت هذه تفاصيل خبر وراء كل عظيم امرأة.. كيف كانت «ماجي» زوجة «صلاح» سر نجاحه؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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