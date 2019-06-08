تعرف على برنامج فراعنة شاطئية اليد فى بطولة أفريقيا بالرأس الأخضر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد منتخب مصر لكرة اليد الشاطئية لخوض منافسات بطولة أفريقيا المقرر انطلاقها يوم 14 يونيو الجارى فى الرأس الأخضر. ويتواجد منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلا من كينيا ونيجيريا، وتضم المسابقة 4 مجموعات كل مجموعة تضم 3 منتخبات .

يبدأ منتخب مصر منافساته يوم 14 يونيو يمواجهة نيجيريا قبل أن يلتقى كينيا يوم السبت 15 يونيو .

شاطئية اليد

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