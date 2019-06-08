شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الزمالك يطلب 3 وديات استعدادا لمواجهات حسم لقب الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للزمالك تكليف الجهاز الإدارى ضرورة التجهيز لخوض الفريق لمجموعة من الوديات فى معسكر الفريق الأبيض الخارجى الذى سيتم تنظيمه استعدادا لخوض المباريات المتبقية بالدورى أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى.

ويفاضل مسئولو الزمالك بين بعض الدول العربية والنمسا وهولندا لإقامة معسكر الفريق الأبيض الخارجى، حيث سيعود الفريق بعد نهاية الراحة السلبية التى تنتهى خلال الأسبوع الجارى لخوض التدريبات بمقر النادى بشكل يومى لحين تحديد موعد المعسكر الخارجى حيث توقفت بطولة الدورى نظرا لخوض المنتخب الوطنى استعداداته حاليا لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية التى تستضفيها مصر خلال الشهر الجارى.

وطلب جهاز الزمالك من نظيره الإدارى ضرورة تجهيز من 3 إلى 4 وديات متدرجة المستوى استعدادات لمباريات حسم لقب بطولة الدورى، يحتل الفريق الأبيض المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة برصيد 68 نقطة ويحتاج الزمالك للفوز بالثلاث مباريات المتبقية له من أجل التتويج بلقب الدورى.