شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتمسك بـ هشام محمد ويحدد شرطا وحيدا لرحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمسك الجهاز الفني للأهلي ببقاء هشام محمد، لاعب وسط الفريق، واستقر الجهاز على بقاء اللعب وعدم رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورغم عدم مشاركة هشام محمد فى مباريات كثيرة هذا الموسم وعدم ظهوره بشكل جيد، إلا أن الجهاز الفنى تمسك به، خاصة فى ظل كثرة الغيابات بين لاعبى وسط الفريق للإصابة أو الأيقاف.

ولا يفكر الأهلي فى الاستغناء عن هشام محمد إلا فى حال التعاقد مع أكثر من لاعب فى خط الوسط، وهو أمر يصعب تنفيذه، لذا سيتم الإبقاء على هشام محمد بنسبة كبيرة فى صفوف الفريق الموسم المقبل رغم مشاركته المحدودة مع الفريق الموسم الماضى.

Advertisements