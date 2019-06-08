فيديو.. تعليمات خاصة من أجيرى لعبد الله السعيد فى معسكر المنتخب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص خافير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، على منح عبد الله السعيد لاعب بيراميدز والفراعنة تعليمات خاصة قبل تدريبات المنتخب، خلال المعسكر المقام حاليا بالإسكندرية استعدادا لامم افريقيا 2019. ويسعى أجيرى للإستفادة من خبرات عبد الله السعيد الذى قرر ضمه للمنتخب، بعد تألقه مع بيراميدز فى الدورى العام بشكل لافت. يذكر أن أجيرى ضم 25 لاعبا للمنتخب هم أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي)، ووليد سليمان (الأهلي)، وعبدالله السعيد (بيراميدز)، وأحمد علي (المقاولون العرب)، ومحمد النني (أرسنال الإنجليزي)، ومحمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، وأحمد حجازي (ويست بروميتش الإنجليزي)، وعمر جابر (بيراميدز)، وأحمد الشناوي (بيراميدز)، ومروان محسن (الأهلي)، ومحمد أبو جبل (سموحة)، وطارق حامد (الزمالك)، وأحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني)، وعلي غزال (فيرنس البرتغالي)، ومحمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركي)، وعمرو وردة (أتروميتوس اليوناني)، وأيمن أشرف ومحمد الشناوي (الأهلي)، ومحمود حمدي "الونش" (الزمالك)، وباهر المحمدي (الإسماعيلي)، وأحمد أيمن منصور (بيراميدز)، ونبيل عماد "دونجا" (بيراميدز)، ومحمود عبدالرحيم "جنش" ومحمود علاء (الزمالك) وأحمد أبو الفتوح (سموحة).

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