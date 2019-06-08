باسم مرسى لـ سوبر كورة : نفسى أرجع أهز شباك الأهلى من تاني

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد باسم مرسى نجم الزمالك المنتهية إعارته لنادي سموحة، أنه يقضى حاليا فترة الراحة بعد انتهاء إعارته للفريق السكندري، قبل أن يعود مجددا لتدريبات الزمالك.

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