شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الزمالك فى البحر الأحمر قبل العودة إلى تدريبات الأبيض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه عبد الله جمعة صانع ألعاب الزمالك إلى رأس غارب لقضاء الإجازة التى حصل عليها لاعبى الأبيض لمدة 10 أيام بعد التعادل الأخير مع حرس الحدود فى بطولة الدورى الممتاز حيث توقفت المسابقة المحلية نظرا لاستعدادات المنتخب الوطنى الجارية لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية التى ستقام فى مصر خلال الشهر الجارى.
فيما فضل يوسف أوباما مهاجم الزمالك التوجه إلى مدينة دهب بعد قضاء عيد الفطر المبارك فى مسقط رأسه بالإسكندرية حيث جاء تفضيل الثنائى سواء جمعة أو أوباما لقضاء جزءً من أجازتهم فى البحر الأحمر للاستجمام قبل العودة خلال الفترة المقبلة لخوض تدريبات الأبيض.
ويرتبط الزمالك بخوض مواجهات حاسمة فى بطولة الدورى الممتاز أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى عقب فترة التوقف الحالية ويحتاج الأبيض إلى الفوز بالـ3 مباريات من أجل التتويج بلقب الدورى.
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