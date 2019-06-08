شكرا لقرائتكم خبر عن الانتاج الحربى : مختار مختار باق مع الفريق ونبحث عن المربع الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أشرف عامر رئيس نادى الانتاج الحربى أن مختار مختار المدير الفنى للفريق يرتبط بتعاقد مستمر مع النادي لمدة موسم أخر .

وقال عامر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” : " تعاقدنا مع مختار مختار كان لمدة موسمين انتهى موسم ويتبقى موسماً أخر ولا نية لدينا أو لدى المدرب لفك الارتباط فى ظل الاداء المتميز لمختار مع الانتاج الحربى"

وتابع رئيس الانتاج الحربى : "عانينا هذا الموسم من الإصابات التى خطفت أبرز نجومنا مثل عامر عامر ومحمد رجب وأحمد دويدار، وتأثرت نتائج الفريق بالغيابات، لذا نسعى للتعاقد مع صفقات قوية لتقديم موسم مميز".

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وأضاف رئيس الإنتاج الحربى، "طموحنا فى الموسم الجديد المربع الذهبى لاسيما فى وجود مختار مختار المدير الفنى الكفء واللاعبين المتميزين فى هيكل الفريق وسنبدأ رحلة تدعيم الانتاج بصفقات متميزة ".

وانهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبيه 36 هدف وتلقت شباكه 44 هدف .